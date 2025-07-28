“Benzin Döküp Ateşe Verdiler” İddiası

CHP’li Hasan Öztürk, yaptığı açıklamada yangının başladığı bölgenin 6-7 köyü etkileyecek konumda olduğunu belirterek, “Yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bir alanda, sadece 8-10 ağacın yandığı bir noktada yangın başlangıcı ihbarı aldık. Hızla müdahale ettik. Ancak bize gelen bilgilere göre, 03 plakalı bir pikap oraya benzin dökerek ateşe verdi” ifadelerini kullandı.

Yangın Sürerken Gözaltı Geldi

Öztürk’ün bu açıklamasından saatler sonra, yangının etkili olduğu Harmancık ilçesinde, şüpheli hareketlerde bulunan 03 plakalı bir araç ve sürücüsü U.A. (30) gözaltına alındı. Aracın kasasında benzin bidonları bulunması üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Linç Girişimi ve Polis Müdahalesi

U.A., Topbaşı Mahallesi’ndeki bir öğrenci pansiyonunun önünde yakalanarak gözaltına alınmak istendi. Ancak bölgede toplanan öfkeli kalabalık, şüpheliye saldırmak istedi. Şüphelinin aracında benzin bidonlarını gören vatandaşlar, “Yangını o çıkardı” iddiasıyla linç girişiminde bulundu.

Polis ekipleri, kalabalığı güçlükle sakinleştirerek şüpheliyi koruma altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, kolundaki ve bacağındaki yanık izleri sorulduğunda, yaraları evde meydana gelen bir kazada aldığını öne sürdü.

Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Şüpheli emniyet müdürlüğüne götürülürken, bina önünde toplanan kalabalık, şüphelinin kendilerine verilmesini talep etti. Polis, olayların büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.