Yarışmada Ordu ilini temsil eden başarılı sporcular, büyük bir başarıya imza attılar. Toplamda 11 altın madalya, 12 gümüş madalya ve 7 bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttılar.

Bu yarışmada sporcuların gösterdiği performans ve elde edilen madalyalar, sporun ve sporcuların önemini bir kez daha vurguluyor. Ordu ilini temsil eden sporcuların bu başarısı, gelecekte daha büyük zaferlere ulaşacaklarına dair umut veriyor.

Sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik ediyor, bu başarıların devamını diliyoruz. Bolu'da düzenlenen bu yarışma, sporun birleştirici ve heyecan verici gücünü bir kez daha göstermiştir.