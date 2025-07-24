30 dönüm arazi üzerine yapılıyor

Gürgentepe ilçesinde yapımına başlanan Akören Göleti, kuraklık riskine karşı tedbirleri önceden alan Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatıldı. 9 mahallenin içme suyu ihtiyacı ile turizm amaçlı planlanan gölet, 88 metre uzunluğunda zeminden 8 metre derinliğinde olacak. 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak olan gölet ayrıca, 30 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor.



"Hem içme suyu hem turizm amaçlı yapılıyor"

OSKİ Genel Müdürü Murat Us ve daire başkanlarının eşlik ettiği ziyarette Başkan Güler, Ordu'nun 19 ilçesinde şu ana kadar 68 göletin tamamlanarak hizmete alındığını söyledi. Çalışmanın kısa sürede bitirileceğini müjdeleyen Başkan Hilmi Güler, Gölet çalışmasının ilçeye ayrı bir değer katacağını belirtti.



Başkan Hilmi Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ordu'da şu ana kadar 68 gölet çalışmasını tamamladık. Bu göletler içinde olan Akören Gölet'inde çalışmalar hız kazanmış durumda. Bu çalışmanın tamamı Büyükşehir Belediyesi olarak kendi imkânlarımız ile yapıyoruz. Akören Göleti 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 30 dönüm göl alanı olacak. Bu alan ayrıca turizm amacıyla da kullanılacak. Bunun haricinde Akören Göleti 9 mahallemizin ise içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Yani kısaca yaptığımız bu hizmet hem turizme hizmet edecek. Hem de vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek. Büyükşehir Belediyesi olarak kuraklık riskine karşı tedbirlerimizi önceden almaya devam ediyoruz"