Yeni Grandland, hybrid ve elektrikli versiyonlarıyla farklı donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Hybrid versiyonu, Edition ve GS donanım seviyelerinde 2 milyon 50 bin TL’den başlarken, tamamen elektrikli versiyon ise 1 milyon 804 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Yeni Tasarım ve Genişletilmiş İç Mekan

Yeni Grandland, aydınlatmalı "Şimşek Logosu" ve 3D Vizör tasarımına sahip ön bölümle dikkat çekerken, arka tarafta aydınlatmalı "OPEL" yazısı ile şıklığını tamamlıyor. Aracın iç mekanında çevreci malzemeler kullanılmış ve yeni 10" dijital gösterge ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklerle donatılmış. GS donanım seviyesinde ise Intelli-Lux HD LED Pixel farlar ve kablosuz şarj gibi premium özellikler standart olarak sunuluyor.

Daha Büyük ve Geniş İç Mekan

Yeni Grandland, önceki modellere göre 173 mm ek uzunluk, 35 mm ek yükseklik ve 49 mm ek genişlik sunarak daha geniş bir iç mekan sağlıyor. Arka koltuklar dik pozisyonda 550 litre, yatık pozisyonda ise 1645 litre bagaj hacmi sunuyor.

Opel Türkiye’nin SUV Atağı

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, 2025 yılında Opel’in satacağı her 3 binek otomobilden 2’sinin SUV olmasını hedeflediklerini belirtti. Yantaç, yeni Grandland’in hem elektrikli hem hybrid versiyonlarıyla pazarda önemli bir başarı yakalayacağına inandığını vurguladı.