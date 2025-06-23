Dijital komuta kontrolden yenilenebilir enerji projelerine kadar uzanan geniş portföyü, şirketin hem yurt içi hem küresel pazarlarda konumunu güçlendirdiğini gösteriyor. Bu dönemde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimler, OYT’nin teknoloji ekosistemindeki artan rolünü net biçimde ortaya koyuyor.

Savunma sanayi işbirliklerinde yenilik

Yılın ilk çeyreğinde SSB ile yürütülen müzakereler, TSK’nın kara ve hava unsurlarına yönelik komuta kontrol muhabere altyapısının dijitalleşmesini içeren projenin sözleşme aşamasına gelmesiyle sonuçlandı. Mayıs ayında SSİK toplantısında onaya sunulan sözleşme, OYT’nin modüler mimari haberleşme çözümlerinin geniş çapta uygulanmasını sağlayacak. Bu sayede komuta kontrol merkezleri, düşük gecikmeli veri aktarımı ve yüksek bant genişliği imkânlarıyla operasyonel etkinliğini artıracak.

Mart ayında imzaya hazırlanan “Sahil-Net Deniz Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın envanterinde bulunan OYT sistemlerinin, yeni nesil haberleşme teknolojileri ile donatılması ve ülke coğrafyasına yaygınlaştırılması hedefleniyor. Sözleşme görüşmeleri devam ederken, bu projelerin tamamlanmasıyla şirketin savunma altyapısında üstlendiği rol daha da büyümüş olacak.

İnsansız sistemlerde uluslararası atak

Onur Yüksek Teknoloji, yurt içindeki tersane iş ortağıyla geliştirdiği İnsansız Deniz Aracı (İDA) projesinde kritik bir kilometre taşını geride bıraktı. Geliştirilen haberleşme ve veri yönetim sistemleri, saha testlerinden başarıyla geçerek yabancı bir müşteriye teslim edildi. Bu kapsamda, yüksek adetli seri üretime yönelik sözleşme görüşmeleri devam etmekte, yıllık 50+ İDA teslimatı kapasitesine ulaşılması ve küresel insansız sistem pazar payının önemli ölçüde artırılması hedeflenmektedir.

Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından onaylanan çeşitli İDA projelerinde OYT’nin siber güvenlik çözümleri ve yerel yapay zeka destekli veri işleme modüllerinin kullanılmasına ilişkin görüşmeler devam etmektedir.

Yenilenebilir enerjide büyük ölçekli EPC projelerinin önemi

Sadece savunma değil, yenilenebilir enerji alanında da önemli projelere imza atan Onur Yüksek Teknoloji, yılın ilk ayında bir vakıf üniversitesine teslim edilmek üzere büyük ölçekli iki Güneş Enerji Santrali (GES) tesisi yapımı için sözleşme imzaladı. 526 milyon TL bedelli sözleşme, şirketin yenilenebilir enerji teknolojilerindeki EPC (Mühendislik-Tedarik-Kurulum) kabiliyetini ön plana çıkarıyor. Söz konusu santrallerin yapımı temmuz ayında tamamlanıp çalışır biçimde teslim edilecek. Bu yatırım, üniversite ve bağlı hastanenin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olup, OYT’nin yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğini de güçlendirmekte.

Elektronik harp teknolojilerinde avantaj

Haziran ayında yurt içi bir savunma sanayi kuruluşundan alınan sipariş kapsamında, OYT ürünleri yeni bir elektronik harp ürün ailesinde kullanılacaktır. OYT bu kapsamda, elektronik harp sistemlerine yönelik proje hacmini ciddi oranda artırmayı hedeflemektedir.

Kurumsal yeterlilik ve EYDEP başarısı

Onur Yüksek Teknoloji, SSB’nin yürüttüğü EYDEP değerlendirmeleri sonucunda “A Seviyesi” onaylı tedarikçi statüsüne yükseldi. Bu statü, şirketin SSB projelerinde ana yüklenici rolünün yanı sıra, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM gibi birinci kademe entegratörlerle iş birliklerinde akredite çözüm ortağı olarak yer almasına imkân tanıyor.

“A Seviyesi” sertifikası, şirketin ulusal savunma tedarik zincirindeki öncelikli rolünü garantileyerek yeni proje fırsatlarının kapılarını sonuna kadar açıyor.

Gelecek projeksiyonu

Onur Yüksek Teknoloji’nin 2025’in ilk yarısında açıklanan projeleri, arttırılmış AR-GE bütçesi ve global pazara yönelik stratejisi sektördeki güvenini pekiştirdi. Bu projeksiyonlar, enerji ve savunma segmentlerinde güçlü sözleşme stoğu sayesinde destekleniyor.

Onur Yüksek Teknoloji, stratejik iş birlikleri, modüler ürün tasarımı ve yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlığıyla, 2025’in ikinci yarısında da yeni anlaşmalar ve teknolojik atılımlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.