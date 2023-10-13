İsrail'in saldırısı altında bulunan ve Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Cuma namazı sonrasında Bartın ve Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı. Bartın Sivil İrade Platformu tarafından Şadırvan Cami avlusunda gerçekleşen program öncesinde Tahsin Ceylan isimli cenazenin namazı kılındı. Ceylan'ın cenazesi saf tutan Ak Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve yakınlarının omzunda avludan çıkarıldı. Cenazenin götürülmesinin ardından ise Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dualar edildi.



Cenaze namazı sonrasında ise basın açıklamaları düzenlendi. Ailesi Gazze'de bombardıman altında bulunan ve Bartın Üniversitesi'nde okuyan Filistinli bir genç yaptığı konuşmada, "Siz bombalarınızla binlerce masum aileyi öldürmeyi bilirsiniz. Sizin 75 yıldır devam eden ve her gün istediğiniz katliamlara bizim yiğit savaşçılarımız asla geri kalmayacak" dedi.

Platform adına yapılan açıklamada ise, "Yine boynumuz eğik, yüreğimiz buruk. Filistinli kardeşlerimiz kendi öz yurtlarında, açlığa, ölüme zulme, soykırıma mahkum ediliyorlar" denildi.



Filistinli gençler bayrak ve yöresel kıyafetleri ile katıldı.

Basın açıklaması esnasında İsrail aleyhine sloganlar atılırken, sık sık tekbir getirildi. Programa Bartın'da yaşayan ve aileleri Gazze'de İsrail saldırısı altında bulunan üniversiteli gençler ise yöresel kıyafetleri ve bayrakları ile programa katıldı. Filistinli öğrencilere destek için farklı ülkelerin uyruklarını taşıyan Müslüman üniversite öğrencileri de cenaze namazına katıldı.



Karabük'te de dualar edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Merkez Cami'de de Cuma namazının ardından Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği cenaze namazının ardından İsrail saldırısında yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinliler için dualar edildi