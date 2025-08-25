Grubun Türkiye’deki genişlemesinde kilit bir aşamayı temsil eden bu yeni adım, kullanıcılara üst düzey bir mobilite deneyimi sunma vaadi taşıyor. Markanın yepyeni amiral gemisi olan OMODA 7, ileri teknoloji ve şık tasarım etrafında şekillendirilerek premium mobilite deneyimini yeniden tanımlıyor. Akıllı teknoloji ile şık tasarımı buluşturarak yerel kullanıcılara yepyeni bir sürüş deneyimi sunan OMODA 7, Türkiye’de premium mobiliteye yeni bir trend kazandıracak.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markaları OMODA & JAECOO, ürün gamını yeni nesil mobilite seçenekleriyle genişletmeye devam ediyor. Grup olarak 2024 yılında gelir, satış hacmi, ihracat ve NEV satışlarında rekor seviyelere ulaştıklarını söyleyen OMODA&JAECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Vivian Jiang, “Chery Grubu 5 milyon adedi aşan kümülatif ihracatıyla da önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Bu yüksek performans da grup olarak bizi Fortune Global 500 listesinde 233’üncü sıraya kadar yükseltti ve listenin daimî oyuncuları arasında yerimizi aldık. 2025 yılı itibarıyla da Chery Grubu, kaliteli gelişim ivmesini sürdürdü. Grubun yılın ilk yarısındaki araç satışı, bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artışla 1,26 milyon adet olarak gerçekleşti. Şirket, 550 bin adetlik araç ihracatı gerçekleştirerek Çin'in toplam otomobil ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu ve Çin'in otomobil ihracatında ilk sırada yer almaya devam etti. OMODA ve JAECOO ise, Temmuz 2025 itibarıyla, sadece 27 ayda dünya genelinde toplam 600 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirirken bu başarıya en hızlı ulaşan yeni marka oldu” dedi.

Bu büyük başarılarda önemli bir paya sahip olan OMODA & JAECOO, şirketin küreselleşme stratejisinde de kilit bir görev üstleniyor. Kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaşan OMODA markası, hem Türkiye pazarına giriş yaparken bir yandan da yepyeni bir model sunmaya hazırlanıyor. Bu adım, grubun Türkiye’deki genişlemesinde kilit bir aşamayı temsil ederken, yerel tüketicilere taze bir mobilite deneyimi sunma vaadi taşıyor. OMODA isminde yer alan “O”, heyecan ve canlılığı simgelerken aynı zamanda yaşamın temel unsuru olan oksijeni ifade ediyor. “MODA” ise “Modern” kelimesinden türetilmiş olup moda, tasarım ve trendleri yansıtarak sürdürülebilir, çevre dostu ve avangart yaşam tarzlarını temsil ediyor. OMODA, gençlik, bireysellik ve küreselleşmeye dair derin içgörülerle, öncü kullanıcıları kucaklamayı ve tavır sahibi yeni nesil için ileriye dönük bir marka yaratmayı hedefliyor.

Teknoloji ve modanın buluştuğu otomobil: OMODA 7!

OMODA & JAECOO markası altında geliştirilen yepyeni amiral gemisi model OMODA 7, ileri teknoloji ve şık tasarım etrafında şekillendirilerek premium mobilite deneyimini yeniden tanımlıyor. Gelişmiş teknolojileri her yolculuğu daha akıllı ve pratik hale getirirken, sofistike sürücü destek sistemleri güvenliği artırıyor ve sürüşü daha zahmetsiz kılıyor. Dinamik ve akıcı dış hatları ise modern estetik anlayışı ve markanın benzersiz karakterini ortaya koyuyor. İç mekânda OMODA 7, teknolojik sofistike detayları lüks kaliteyle birleştiriyor. Kabin düzeni, ferah iç hacim ve akıllı sistemlerden her unsur, sürükleyici bir premium deneyim sunuyor. Her yolculuk, teknolojinin ve modanın kusursuz biçimde birleştiği, geleceğe ait özel bir alana adım atmak gibi hissettiriyor. Çok yakında Türkiye’de satışa sunulmaya hazırlanan OMODA 7, akıllı teknoloji ile şık tasarımı buluşturarak yerel kullanıcılara yepyeni bir sürüş deneyimi sunacak. Türkiye’de premium mobiliteye yeni bir trend kazandırmaya hazırlanan OMODA 7, üstün performansı, yüksek kalitesi ve sofistike tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Dış dünyanın sesleri içeriye giremiyor!

Şehrin neon ışıkları geceyi aydınlattığında, OMODA 7 keskin “X” şeklindeki ön ızgara tasarımıyla karmaşanın içinden sıyrılıyor. Gövde, ön taraf alçak ve arka kısım daha yüksek olmak üzere bir dalış pozisyonu sergiliyor. Gizli yan camlar ve sileceklerin tasarımı, gövde hatlarının incelikle işlenmiş bir sanat eseri gibi kusursuz bir şekilde harmanlanmasını sağlıyor. Akıllı kabine binen ön yolcu, bu sınıftaki tek 15,6 inçlik Star Track kayar ekran üzerinde dört parmağını sorunsuzca kaydırarak anında üst düzey sürükleyici akıllı eğlence yolculuğuna başlayabiliyor. 12 hoparlörlü panoramik ses sistemi, melodiyi senkronize bir şekilde çalarken her hoparlör sessizce birlikte çalışarak sürükleyici bir deneyim üretiyor. Dört bölgeli ses tanıma sistemi, ulaşım için mükemmel bir yardımcı olarak öne çıkıyor. Dış dünyadaki sesler çift katmanlı ses geçirmeyen camlar sayesinde kabinden uzak tutulduğundan aracın içi huzur dolu bir vahaya dönüşüyor.