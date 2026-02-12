Markanın amiral gemisi modeli OMODA 7, moda haftası kapsamında görkemli bir lansmanla ilk kez sahne alacak. Bu iş birliğiyle British Fashion Council ve OMODA, modanın güçlü bir kültürel itici güç olarak konumunu vurgulamayı ve sektörün daha cesur, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesini desteklemeyi amaçlıyor.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markası OMODA & JAECOO, dünyanın önde gelen organizasyonlarına güçlü desteğini sürdürüyor. Kullanıcılarının hayatına farklı alanlarda da dokunmaya devam eden OMODA, yeni bir iş birliğine imzasını atıyor. Bu kapsamda British Fashion Council (BFC), uluslararası otomotiv markası OMODA’nın, 19–23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek London Fashion Week (LFW) 2026’nın ana partneri olacağını resmen duyurdu. Bu iş birliğinin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak, OMODA & JAECOO’nun amiral gemisi modeli OMODA 7, moda haftası kapsamında görkemli bir lansmanla ilk kez sahne alacak.

Etkileyici tasarım dili ileri teknolojiyle buluştu!

Küresel ölçekte tanınan bu platformda sergilenecek olan OMODA 7, markanın tasarım odaklı estetik anlayışını ve premium işçiliğini gözler önüne serecek. Bu yıl Türkiye pazarında da satışa sunulacak olan OMODA 7’nin yerel tüketicilere yeni bir şehir içi mobilite deneyimi sunması hedefleniyor. Etkileyici tasarım dili ve ileri teknolojiyi merkezine alan OMODA, London Fashion Week’in avangart estetik, yaratıcılık ve bireysel ifade değerleriyle güçlü bir uyum sergiliyor. Bu iş birliğiyle BFC ve OMODA, modanın güçlü bir kültürel itici güç olarak konumunu vurgulamayı ve sektörün daha cesur, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesini desteklemeyi amaçlıyor. Bireysellik ve kendini ifade etme, bu ortaklığın temel temaları arasında yer alırken, LFW ve İngiliz modasının zamansız ruhunu yansıtıyor. Konu hakkında değerlendirme yapan British Fashion Council CEO’su Laura Weir, “OMODA’nın tasarım ve inovasyona olan bağlılığı, onları LFW için güçlü bir partner haline getiriyor. Birlikte bireyselliği ve yaratıcılığı destekliyor, Londra modasının enerjisini, çeşitliliğini ve iddiasını yansıtan bir şubat programı oluşturuyoruz” dedi.

OMODA 7 tasarım dünyasıyla çok katmanlı etkileşim kuruyor!

London Fashion Week’in ana partneri olarak OMODA, etkinliğin birçok önemli resmi programında aktif rol alacak. Bu kapsamda, markanın amiral gemisi OMODA 7 merkezde konumlanarak, OMODA’nın tasarım, estetik ve çağdaş yaşam tarzlarına bakışını küresel bir moda sahnesinde sergileyecek. Etkinlik süresince OMODA; dünyaca ünlü İngiliz tasarım markası ROKSANDA ile özel bir LFW akşam yemeğine ev sahipliği yapacak, BFC NEWGEN Tasarımcı Vitrini kapsamında sürükleyici bir dijital deneyim sunacak ve BFC ile birlikte bir dizi dijital içerik projesine imza atarak, farklı iş birlikleri aracılığıyla genç ve yükselen tasarımcılara doğrudan destek sağlayacak. Aynı zamanda OMODA 7, LFW’nin kilit noktalarında yer alarak ileri görüşlü tasarım estetiğini premium işçilikle birleştirecek; modern şehir yaşamına ve geleceğin estetik anlayışına dair OMODA vizyonunu ortaya koyacak. Bu yaklaşım, markanın moda, tasarım ve teknolojinin kesişim noktasındaki uluslararası konumunu daha da güçlendirecek. London Fashion Week boyunca, dünyanın dört bir yanından moda profesyonelleri ve kanaat önderleri, OMODA ile LFW arasındaki bu önemli sektörler arası iş birliğine tanıklık edecek. Önümüzdeki dönemde marka; tasarım ve teknolojiyi temel itici güçleri olarak konumlandırmaya devam ederek, küresel kültür ve yaratıcı endüstrilerle iş birliklerini derinleştirmeyi, otomotiv, yaşam tarzı, sanat ve inovasyonun kesişiminde yeni olanaklar keşfetmeyi ve kullanıcılara daha çeşitli, ilham verici bir mobilite ve yaşam tarzı deneyimi sunmayı hedefliyor.