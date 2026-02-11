Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,55 TL zam yapılması bekleniyor.

Bu gelişme sonrası araç sahipleri, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatı ne kadar?” sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte 11 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55,47 TL

Motorin: 57,74 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55,30 TL

Motorin: 57,57 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 56,39 TL

Motorin: 58,86 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 56,68 TL

Motorin: 59,13 TL

LPG: 30,09 TL

Akaryakıt fiyatları; rafineri çıkış fiyatları, brent petrol fiyatı ve döviz kuruna bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Perşembe günü beklenen zamla birlikte tabelaların yeniden güncellenmesi bekleniyor.