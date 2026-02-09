Ford’un macera, güç, yenilik ve özgürlüğü bir araya getiren ikonik F-150 serisi, yeni STX modeliyle gücüne güç katıyor. F-150 pick-up ailesinin güçlü karakterini sportif ve modern çizgilerle harmanlayan tasarımıyla daha genç ve modern bir tasarımı tercih eden kullanıcılara hitap eden yeni F-150 STX, Türkiye’deki kullanıcıları ile buluştu. F-150 STX, genç çizgisi ve fonksiyonel donanım özellikleriyle F-150 dünyasına güçlü bir giriş yapmak isteyenler için ideal seçenek olarak öne çıkıyor.

Ford F-150 STX: Sportif ve modern bir güçGüçlü karakterini ilk bakışta ortaya koyan tasarımıyla dikkat çeken F-150 STX’in 20 inç alüminyum jantları, siyah renkli ön ızgarası, siyah yan basamakları ve gövde rengiyle uyumlu ön-arka tamponları daha dinamik bir karakter sergiliyor. STX’in sportif çizgisi, F-150 serisinin güçlü siluetine modern bir dokunuş katıyor. F-150 STX, ferah iç mekânında sadeliği ve işlevselliği bir arada sunuyor. 6 hoparlörlü ses sistemi, manuel klima ve 2 yönlü bel destekli manuel ayarlı sürücü koltuğu, günlük kullanımda yüksek konfor sağlıyor. F-150 STX, iddialı karakterine uygun şekilde Akik Siyah, Karbon Gri ve İkonik Gri renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Ford F-150 XLT: Her koşulda güç ve prestij bir arada

Ford F-150 XLT, güçlü pick-up karakterini krom detaylarla birleştirerek prestijli ve dikkat çekici bir görünüm sunuyor. 18 inç krom jantlar, krom kapı kolları, yan basamaklar, tamponlar ve krom egzoz çıkışı, XLT’nin prestijli F-150 çizgisini daha da ayrıcalıklı hale getiriyor.

Ford F-150 XLT, segmentinde konforu en üst düzeye çıkaran iç mekan özellikleriyle de fark yaratıyor. Aralarında 7 hoparlörlü ses sistemi, çift bölgeli otomatik klima ve 8 yönlü bel destekli otomatik ayarlı sürücü koltuğunun da yer aldığı bu özellikler her koşulda daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. XLT, konfor ve tarzı bir arada tercih eden kullanıcılar için ideal seçenek olarak öne çıkıyor. XLT serisinin renk seçenekleri Mercan Kırmızı, Akik Siyah, Atlas Mavisi, Karbon Gri ve İkonik Gri olarak sunuluyor.

Ford F-150’yi 542 Nm’ye ulaşan torku, 4x4 çekiş ve 10 ileri şanzımanıyla segmentinde sıra dışı bir konuma taşıyan 2.7L benzinli EcoBoost V6 motoru, hem XLT hem STX modellerinde serinin güçlü mirasını sürdürüyor. Gelişmiş 4X4 sistemi, geri görüş kamerası, çarpışma önleme yardımcısı, şerit takip sistemi, otomatik dur & kalk sistemi ve ikincil çarpışma freni gibi özellikler, her iki modelde de standart olarak sunuluyor.

Yeni F-150 STX serisi 7.900.000 TL tavsiye edilen satış fyatı ile Ford Store bayilerinde yerini aldı.