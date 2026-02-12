Şirketten yapılan açıklamada, Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında üretilen marş rölelerine sahip araçların risk kapsamında olduğu belirtildi. Güvenlik önlemi olarak başlatılan geri çağırma operasyonu çerçevesinde araç sahipleri yetkili servislere davet edilecek.

Geri çağırma kapsamına giren modeller arasında 2 Serisi Coupe, 3, 4, 5 ve 7 Serisi Sedan modelleri ile 6 Serisi Gran Turismo, X4, X5, X6 ve Z4 yer alıyor.

BMW, yetkili servislerde gerekli kontrollerin ücretsiz yapılacağını ve arızalı parçaların değiştirileceğini duyurdu. Araç sahiplerinin şasi numaraları üzerinden geri çağırma durumunu kontrol edebileceği ifade edildi.

Japon otomotiv devi Toyota da geçtiğimiz hafta ABD’de 161 bini aşkın kamyonetini geri çağıracağını duyurmuştu. Geri çağırmaya, araç geri vitese alındığında geri görüş kamerası görüntüsünün ekrana yansımamasına yol açabilecek bir yazılım sorununun neden olduğu belirtildi.