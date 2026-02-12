Prelude, S+ Shift sistemiyle vites geçişlerinde daha fazla sürücü etkileşimi sunarken, Civic Type R’dan aktarılan gelişmiş şasi teknolojisi sayesinde çeviklik ve konfor bir arada hissediliyor. Honda’nın hibrit konusundaki 25 yılı aşkın deneyimini geleceğin sürüş vizyonuyla buluşturan model, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü 5 milyon 400 bin TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Honda’nın sportif temsilcisi Prelude, hibrit güç aktarma sistemiyle 25 yıl aradan sonra yeniden yollara dönüyor. Honda’nın ikonik spor coupe modeli, yenilikçi Honda S+ Shift teknolojisi, çarpıcı tasarımı ve sürüş konforuyla dikkat çekiyor. Altıncı nesil Prelude, dış tasarımında planörlerin zarif hatlarından, yol tutuş ve dinamiklerinde ise akrobasi uçaklarının çevikliğinden ilham alıyor. Civic Type R’dan aktarılan süspansiyon teknolojisi, adaptif amortisörler ve Honda’nın Agile Handling Assist (AHA) sistemi sayesinde üstün yol tutuş sunan model, sürüş keyfini en üst seviyeye taşıyor. İç mekanda ise havacılıktan ilham alan kokpit düzeni, birinci sınıf malzemeler ve Honda SENSING güvenlik teknolojileriyle konfor ve işlevsellik bir araya geliyor. Merakla beklenen yeni Prelude; Ay Işığı Beyazı ve Meteor Gri olmak üzere iki farklı gövde rengi seçeneği ile 14 Şubat 2026 Cumartesi günü 5 milyon 400 bin TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Honda’nın efsanevi modeli Prelude, modern teknolojilerle yeniden hayata dönüşüyle uluslararası otomotiv dünyasında da dikkatleri üzerine çekti. Yeni Prelude, Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenen Autobest 2026 Ödülleri kapsamında “A Star Is Back” (Bir Yıldız Geri Döndü) özel ödülüne layık görülerek, ikonik bir model olarak başarılı bir geri dönüşe imza attı. Honda Prelude, New Car World Championships tarafından “Best Coupe” seçilirken; Japan Automotive Hall of Fame tarafından da “Best Car Design of the Year 2025–2026” ödülünü kazandı. Son olarak North American Car of the Year finalistleri arasında yer alarak küresel ölçekte tasarım, teknoloji ve sürüş karakteriyle öne çıktığını bir kez daha kanıtladı.

Yenilikçi Honda S+ Shift ile hibrit teknolojisi bir arada

Honda’nın spor ruhunu yansıtan S600, S2000 ve Type S gibi modellerinden miras alınan "S", Honda’nın “sürüş keyfi” kavramının temelini oluşturuyor. "S+" içindeki "+" işareti ise, "senkronize," "özel" ve "büyüleyici" gibi ifadelerle Honda’nın yeni bir değer ekleme vizyonunu, “Shift” kelimesi ise insanları ve otomobilleri yeni bir dünyaya taşımayı hedefleyen yenilikçi yaklaşımını temsil ediyor. Honda S+ Shift teknolojisi, hızlı vites değişimlerinin sesini ve hissini yeniden yaratarak sürücüyle araç arasındaki etkileşimi güçlendiriyor. Bu sistem, Prelude’un sürüş heyecanını tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Honda’nın Lineer Shift Control teknolojisinin en gelişmiş versiyonu olan sistem, Aktif Ses Kontrolü (ASC) ile birlikte çalışarak motor devri, hız ve motor sesi arasında daha doğal bir senkron oluşturuyor. Yeni geliştirilen bu teknoloji sayesinde, sanal sekiz ileri şanzıman yapısı devreye giriyor ve sürücüyle otomobil arasındaki bağı daha da kuvvetlendiriyor. Direksiyon üzerindeki elcikler aracılığıyla kontrol edilen sistem, sürücünün manuel vites hissiyle vites değiştirmesine olanak tanıyor.

Ayrıca, vites küçültme sırasında motor freni etkisi ve gaz pedalı üzerinde daha hassas bir kontrol sağlayarak, gerçek bir spor otomobil deneyimi yaşatıyor.

Prelude, Honda’nın S+ Shift teknolojisi ile 25 yılı aşkın hibrit deneyiminden güç aldığı e:HEV tam hibrit güç aktarma sistemini bir araya getiriyor. Yeni Prelude’un 184 PS (135 kW) gücündeki 2.0 litrelik benzinli motoru, çift motorlu otomatik şanzıman ile birleşerek yüksek verimlilik, akıcı performans ve doğrudan güç aktarımı sağlıyor. Sürücüler, tek bir düğmeyle “Konfor”, “GT”, “Spor” ve “Kişisel” olmak üzere dört farklı sürüş modu arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Ek olarak sürüş modları; güç aktarım sistemi, süspansiyon ve direksiyon tepkilerini sürücünün tercihine göre ayarlayarak her koşulda ideal sürüş deneyimi sunuyor.

Performans, konfor ve akıllı tasarım

Yeni Prelude, tüm sürüş koşullarında üstün performans, dinamik tepki ve yüksek sürücü geri bildirimi sunmak üzere tasarlandı. Civic Type R’ın şasi teknolojisini temel alarak kıvrak yol tutuş özelliklerini konforla dengeleyen Prelude, gelişmiş çok kollu süspansiyon sistemi, adaptif amortisörler ve Honda’nın en güncel Agile Handling Assist (AHA) teknolojisiyle konforlu ve heyecanlı bir sürüş deneyimi sunuyor. İç mekan, sürücüye maksimum kontrol hissi ve geniş görüş alanı sağlamak üzere tasarlanırken; kaliteli malzemeler, yerleşim düzeni ve üst düzey işçilik sayesinde kabinde hem zarafet hem konfor öne çıkıyor. İç tasarımda siyah ve beyaz renkleri yer alıyor. Prelude grafiklerine ve seçilen sürüş moduna göre değişen renk temaları, kişiselleştirilebilir 10,2 inç dijital gösterge panelinde yansıtılıyor. Kabinde ayrıca kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan 9 inç bilgi-eğlence ekranı ve Bose iş birliğiyle geliştirilen sekiz hoparlörlü ses sistemi yer alıyor. Yeni Prelude, şık siluetine rağmen dört kişilik oturma alanı ve 663 litreye kadar büyüyen bagaj hacmiyle ferah ve işlevsel bir iç mekân sunuyor. Yenilenen iç ve dış tasarımının yanında Prelude, en güncel Honda SENSING sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Adaptif Hız Sabitleme, Şerit Koruma Destek Sistemi ve Şeritte Tutma Asistanı, modelin dinamik karakterine uygun biçimde yeniden kalibre edilerek daha hassas tepki verecek şekilde güncelleniyor. Yeni Prelude e:HEV, performansı, konforu ve akıllı tasarımıyla Honda mühendisliği imzasını taşıyor.