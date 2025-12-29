Karacan, Marsbahis üzerinden aklanan paraların nakit ve altın olarak farklı adreslerde tutulduğunu öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya’ya yönelik yürütülen “kara para aklama” soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sunucu Okan Karacan’ın, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak savcılığa kapsamlı bir ifade verdiği öğrenildi.

“GAİN Medya ile Ortak Hareketim Yok”

İfadesinde GAİN Medya şirketleriyle herhangi bir ortaklığının bulunmadığını belirten Karacan, Marsbahis reklam filmi sürecini anlattı. Berkin Kaya ve Barbaros Reşat Gülcan’ın kendisinden Marsbahis için reklam filmi çekmesini istediğini söyleyen Karacan, Maltepe’de kurulan sette çekimlerin tamamlandığını, reklam filminde M.T. ve İ.O.Ç.’nin oyuncu olarak yer aldığını ifade etti.

Karacan, reklam filmi karşılığında aldığı parayı elden teslim aldığını ve eski eşine verdiğini belirterek, çekim sırasında sete bir çanta içerisinde 300 bin lira getirildiğini iddia etti. Barbaros Reşat Gülcan’ın kendisine yönetim kurulu başkanı olarak tanıtıldığını, Selahattin Aydın’ı ise GAİN ve Anahat Holding’in sahibi olarak bildiğini dile getirdi.

“Şantaj Uyarısında Bulundular”

Karacan, 2021 yılında Berkin Kaya aracılığıyla bir ofise götürüldüğünü, burada kendisine büyük bir reklam ajansının 100 milyon liraya satın alınmasının teklif edildiğini anlattı. Ajansın başına eski eşi Zeynep Karacan’ın getirilmesinin istendiğini belirten Karacan, yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğü için teklifi reddettiğini söyledi.

Daha sonra bir yatta yapılan görüşmede, B.S. isimli kişinin kendisini uyardığını ifade eden Karacan, “Abi sakın bunlarla birlikte olma, video çekip sana şantaj yapacaklar, para isteyecekler” dediğini aktardı. Bu görüşmenin ardından kendi parasıyla otelde kaldığını da ifadesine ekledi.

“Para Malta’dan Soğuk Cüzdana Aktarılacaktı”

Karacan, Selahattin Aydın ile yaptığı görüşmelere de ifadesinde yer verdi. Aydın’ın kendisine yönetim kurulu üyeliği teklif ettiğini, projeler ve sponsorluklarla ilgili yetkiler vermek istediğini söyleyen Karacan, GAİN’in yüksek cirodan bahsedilerek güven verilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Barbaros Reşat Gülcan ile yapılan bir görüşmede ise kara para aklama yöntemlerinin açıkça konuşulduğunu iddia eden Karacan, “Villayı kiraladıktan sonra parayı Malta’dan soğuk cüzdana yükleyeceğiz, ardından Kapalıçarşı’da TL nakite çevrilecek ve belirli kasalara aktarılacak” ifadelerinin kullanıldığını söyledi.

“Paraların Nakit ve Altın Olarak Tutulduğunu Biliyorum”

Karacan, ifadesinin devamında Marsbahis üzerinden aklanan paraların farklı adreslerde tutulduğunu düşündüğünü belirtti. Barbaros Reşat Gülcan’ın tüm para trafiğini yönettiğini ileri süren Karacan, paraların nakit ve altın olarak saklandığını bildiğini iddia etti.

Karacan, Berkin Kaya’ya ait yatın alt katında, Bodrum Yalıkavak’taki bir malikânede, çeşitli villa ve dairelerde, Kağıthane’deki bir ofiste ve Ataşehir’deki bazı adreslerde Marsbahis kaynaklı yüklü miktarda para bulunduğunu düşündüğünü savcılıkla paylaştı.

Soruşturma Sürüyor

GAİN Medya’ya yönelik kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, yeni ifadeler ve deliller doğrultusunda dosyanın genişleyebileceği öğrenildi.