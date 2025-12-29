Zam Endişesi Yoğunluğu Artırdı

Her yıl olduğu gibi 2026 yılına girerken de değerleme oranlarına bağlı olarak kimlik, pasaport ve sürücü belgesi harçlarında artış beklentisi bulunuyor. Bu artıştan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, işlemlerini yıl bitmeden tamamlamayı tercih edince nüfus müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle büyükşehirlerde yoğunluk gün boyu devam ediyor.

Nüfus Müdürlüklerinden Randevu Uyarısı

Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih İlçe Nüfus Müdürü Zülküf Sis, yıl sonlarında yaşanan yoğunluğun her yıl tekrarlandığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Yeni yıla geçerken değerli kâğıt ve harç bedellerinde artış oluyor. Bunu bilen vatandaşlarımız işlemlerini zamdan önce yapmak istiyor. Bu nedenle nüfus müdürlüklerinde ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Vatandaşlarımızdan randevu alarak gelmelerini ve işlemlerini son günlere bırakmamalarını rica ediyoruz.”

Sis, başvuruların yıl içine yayılması halinde bu yoğunluğun yaşanmayacağını da vurguladı.

Vatandaşlar Zamdan Etkilenmemek İçin Sırada

İşlemlerini tamamlamak için nüfus müdürlüğüne gelen vatandaşlar da yoğunluğun temel nedeninin harç zamları olduğunu ifade etti. Ehliyet başvurusu için gelen Melih Mete Azak, “Yılbaşından sonra zam gelmemesi için işlemlerimi erkenden yapmak istedim. Harcımı yatırdım, ehliyetimi alıp gideceğim” dedi.

Bir başka vatandaş Emir Tural ise, “Genelde her yılbaşından sonra harçlara zam geliyor. İnsanlar da bu yüzden işlerini son günlerde bitirmeye çalışıyor. Doğal olarak yoğunluk oluşuyor” şeklinde konuştu.

Yetkililerden Son Gün Uyarısı

Yetkililer, yıl sonuna kadar nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun devam edebileceğini belirterek vatandaşlara randevu sistemi üzerinden başvuru yapmaları çağrısında bulundu. Kimlik, pasaport ve ehliyet işlemlerini yenilemeyi düşünenlerin mağduriyet yaşamamak için son günleri beklememesi öneriliyor.