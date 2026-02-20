İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İki şirkete ise TMSF kayyum olarak atandı.

Soruşturma, Başsavcılık bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. İncelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme şirketi görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal hizmet sunduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) denetim raporlarına göre, şirketin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, işlem kayıtlarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı ve buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü tespit edildi.

Yapılan mali analizlerde dikkat çeken bazı bulgular şöyle sıralandı:

İşlemlerin büyük bölümünün gece saatlerinde (00.00–06.00) gerçekleşmesi

Aynı gün açılan hesaplardan yüksek tutarlı para hareketleri yapılması

İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer alması

Savcılık, elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transfer zincirleri aracılığıyla aklandığını öne sürdü.

Ayrıca Klon Ödeme Kuruluşu’nun elde ettiği gelirlerin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim’e aktarıldığı, buradan da şüphelilerin kişisel hesaplarına transfer edildiği ve yüksek miktarda nakit çekildiği belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında mahkeme kararıyla iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.