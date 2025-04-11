Bursa İnegöl Belediyesi, Ceren Güner Moghaddam’ın konuşmacı olarak katıldığı “Öğretimde Hikayeleştirme” semineri düzenledi. Moghaddam, bu seminerde öğretimde hikayeleştirme tekniğinin tüm sırlarını paylaştı.BURSA (İGFA) - Şehre yapılan yatırımlarla birlikte insana yatırımı da görev edinen İnegöl Belediyesi, bu kapsamda özel bir kişisel gelişim organizasyonuyla ilçe halkını buluşturdu.

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü organizasyonuyla öğrenmenin kalıcı, etkili ve ilham verici olmasını sağlayan en güçlü araçlardan biri olan hikayeleştirmeyi hayatın bir parçası yapan “Öğretimde Hikayeleştirme” semineri düzenlendi.

Eğitmen Ceren Güner Moghaddam’ın konuşmacı olarak katıldığı seminer Perşembe akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Ceren Güner Moghaddam burada öğretimde hikayeleştirme tekniğinin nasıl ustaca kullanılabileceğini en ince detaylarıyla katılımcılara aktardı. Seminerde anlatıyı güçlü bir öğrenme aracına dönüştürmenin sırlarını dinleyicileriyle paylaşan Ceren Güner Moghaddam, gerçek hayattan örneklerle, interaktif uygulamalarla ve anlatım teknikleriyle dolu bir seminerle İnegöllülere hem keyifli hem geliştirici bir anlatım sundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı seminere ağırlıklı olarak gençler ilgi gösterdi. Program sonunda İnegöl Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Pınar Yıldız, eğitmen Ceren Güner Moghaddam’a çiçek takdim ederek katkılarından dolayı teşekkür etti. Yıldız, katılımcılara da ilgileri için teşekkürlerini iletti.