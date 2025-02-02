Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Ocak ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre(aylık) domateste yüzde 19,28, sebzede yüzde 13,08 artarken, meyvede yüzde 4,56 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 12,65 arttı, sebzede yüzde 28,12 ve meyvede ise yüzde 34,70 azaldı.



Domateste miktar da fiyat da arttı

Ocak ayında endekslerdeki yıllık değişimler; miktarda domates için ortalama üstünde, sebze ve meyve için ise 10 yıllık ortalama altında kaldı. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler, domates, sebze ve meyve için ortalama üstünde gerçekleşti. Ocak ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 50,60 arttı. Miktardaki yüzde 12,65’lik artışa rağmen bu yükseliş gerçekleşti.



Sebzede düşüş fiyatı etkiledi

Sebze fiyat endeksinde yıllık yüzde 58,68 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 28,12’lik düşüşü, fiyat endeksi artışını etkiledi. Meyve fiyat endeksi yıllık, yüzde 38,63 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 34,70’lik düşüşü, fiyat endeksi artışında etkili oldu. Ocak ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 7 yılın miktarda rekor artışı ve fiyatta ise ortalama altı düşük artışı olarak tabloya yansıdı.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 19,28 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi de aylık yüzde 2,35 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 13,08 artış göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi de aylık yüzde 4,81 arttı. Son 7 yılın Ocak ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde en yüksek ikinci artış ve fiyat endeksinde ise en düşük ikinci artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 4,56 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 3,13 arttı. Son 7 yılın Ocak ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde ortalama altı değişimler olarak gerçekleşti.

Editör: Bekir YILMAZ