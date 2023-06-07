TBMM Başkanlığı seçiminin 3. turunda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni başkanı oldu.

Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te toplandı. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli - en yaşlı üye olarak - geçici başkan sıfatıyla oturumu başlattı.

Numan Kurtulmuş: "Umut ediyoruz ki, bütün meclisteki siyasi partilerle birlikte son derece verimli ve olumlu çalışma ortamı oluşturması için biz elimizden gelen her türlü fırsat ve gayreti ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclis'in 30. başkanı oldu. Kurtulmuş, "Umut ediyoruz ki, bütün meclisteki siyasi partilerle birlikte son derece verimli ve olumlu çalışma ortamı oluşturması için biz elimizden gelen her türlü fırsat ve gayreti ortaya koyacağız" dedi.

Numan Kurtulmuş Kimdir?

Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür. Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doçent ünvanını aldı. ABD’de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü. 2004 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.

Prof. Dr. Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2008’de Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi. 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi’ni (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012’de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşti.

AK Parti’de Ekonomi İşleri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Prof. Dr. Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı olarak görevine başladı. 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet’te yapılan değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

AK Parti 6. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilen Prof. Dr. Kurtulmuş, halen AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babasıdır