Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemindeki yerini korurken, CHP cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Afyonkarahisar’da belediye binası önünde toplanan partililer gelişmeleri protesto ederken, Hasan Karadeniz yaptığı açıklamada Köksal’a ulaşamadıklarını söyledi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya paylaşımında, AK Parti kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Köksal’ın 12 Mayıs’ta düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda parti rozeti takmasının beklendiği öne sürülmüştü. Aynı süreçte gazeteci Barış Yarkadaş ise TV100 yayınında, Köksal ile görüştüğünü belirterek belediye başkanının AK Parti’ye katılma kararı aldığını iddia etmişti.

Yarkadaş’ın aktardığına göre Köksal, kararın kendi iradesiyle alındığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Evet, ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur.”

Ancak CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamalar, parti içinde ciddi rahatsızlık yaşandığını ortaya koydu. Belediye binası önünde partililere seslenen Hasan Karadeniz, Köksal’ın uzun süredir telefonlara yanıt vermediğini belirtti.

Karadeniz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam bu haberler yayınlanmaya başladıktan sonra ne ben il başkanı olarak, ne de genel başkanımız belediye başkanımıza ulaşamamıştır. Telefonlara cevap vermemiştir, geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış hayra alamet değil.”

Karadeniz ayrıca, resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da Köksal’ın siyasi baskılar nedeniyle bu kararı aldığı kanaatinde olduklarını dile getirdi:

“Kesin bir açıklama yok ama maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş ve direnememiştir.”

Belediye binası önünde toplanan CHP’liler sloganlarla duruma tepki gösterirken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestoların ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı. Öte yandan Burcu Köksal’ın şehir dışında olduğu bildirildi.

CHP’den seçilerek Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevine gelen Köksal’ın AK Parti’ye geçişinin resmiyet kazanıp kazanmayacağına ilişkin gözler şimdi 12 Mayıs’ta yapılacak AK Parti toplantısına çevrildi.