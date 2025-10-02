Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’teki görüşmesinin basına açık bölümünün sona ermesinin ardından, Beyaz Saray bahçesinde bir Türk meslektaşıyla özel bir sohbet gerçekleştirdi. Bu sırada Günay’ın konuşması canlı yayındaki AP kameralarına takıldı.

Sohbette Günay, toplantının Türkiye açısından “iyi geçmediğini” belirterek, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışının Rusya’dan doğalgaz alımının durdurulmasına bağlı olduğuna dikkat çekti ve “Türkiye bu görüşmeden hiçbir şey kazanmadı” ifadelerini kullandı.

Ancak sohbetin devamında bazı küfürlü ifadeler kullanması ve “Hakan Fidan’ın üstüne oynuyorlar” ile “Üç ekibin kavgası var” gibi sözler sosyal medyada gündem oldu. Tartışmaların ardından Günay, X platformunda kısa bir açıklama yaparak, “Baba oldum, artık Hüso baba diyeceksiniz” ifadelerini kullandı ve ardından hesabını kapattı.

NTV yönetimi, videonun sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Hüseyin Günay’ın işine son verdi. Konuyla ilgili henüz meslek örgütlerinden resmi bir açıklama yapılmadı.