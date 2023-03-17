Niğde’de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor

Yüksek Seçimi Kurulu (YSK) tarafından cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’ta açıklanmasının ardından seçim takvimi işliyor.

Bu çerçevede, partilerin milletvekilliği aday adaylarının başvuruları devam ediyor. Kamuda çalışanların aday adaylığı başvurusu için istifa süresi dün tamamlanmıştı. Aday adaylığı başvurusu süresi ise 22 Mart Çarşamba günü sona erecek. Şu ana kadar AK Parti Niğde İl Başkanlığına milletvekili aday adaylığı için 29 kişinin başvurduğu öğrenildi.

CHP, İYİ Parti ve MHP başvuru sayılarını henüz kamuoyu ile paylaşmadı.