Niğde Belediyesi Kayabaşı Kütüphanesini açtı

Niğde’de Kütüphaneler Haftası’nda Kayabaşı Halk Kütüphanesi hizmete girdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Ek Hizmet Binasının giriş katının kütüphane olarak kullanılacağını söyledi. Kütüphanenin yer tahsisini ve tefrişatını belediyenin yaptığını ifade eden Özdemir, "Burası geçmişte kütüphaneymiş ama çok verimli kullanılmamış. Bundan sonra yeni nesil kütüphane olarak verimli bir şekilde kullanılacak. Eski kütüphane anlayışını bir kenara bırakıyoruz. Burayı 24 saat açmayı planlıyoruz. Gençlerimize çay, kahve ikramı sunacağız. Talep olursa ramazanda sahura kadar açıp sahur ikramını da yapmak istiyoruz, talebe bakacağız. Daha sonrasında da gece çorba ikramıyla, kahvesiyle, çayıyla uzun süre gençlerimizi biz burada misafir etmek istiyoruz. Üst katta biz çalışacağız ve gençlerle bir arada olacağız. Yıl sonuna kadar 6 kütüphaneyi daha açmayı planlıyoruz" dedi.

İl Kültür Müdürü İsmail Tecimer ise kütüphanenin 300 metrekarelik alanda hizmet vereceğini aktararak, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız olarak ilk etapta 6 bin 500 kitabı sergileyeceğiz ve okuyucularımızın hizmetine sunacağız. İlerleyen zamanlarda güncellenerek devam edecek. Aynı anda 84 kişinin bir anda hizmet alabileceği bir semt kütüphanesidir burası" ifadelerini kullandı.