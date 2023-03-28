Kamyonetin çarptığı yaşlı Kadın hayatını kaybetti

Niğde’de kamyonetin geri geri giderken çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bor İlçesi Fatih Mahallesinde Ç.Ç yönetimindeki kamyonet; iddiaya göre geri geri giderken yolun kenarında bekleyen 71 yaşındaki N.G’ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen N.G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.