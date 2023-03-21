Depremzedeler için orman oluşturuldu

Niğde’de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına ’Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturuldu.

Niğde-Adana karayolu 4. kilometrede oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen törende, 500 fidan toprakla buluştu. Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan; “06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına ithaf edilerek, ülkemizdeki deprem gerçeğini canlı tutmak ve depremde şehit olanların hatıralarını yaşatmak amacıyla bu yıl genel müdürlüğümüz tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nda 81 ilde olduğu gibi ilimizde de deprem şehitleri anısına ’6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı’ tesis edilmiş ve yapılan fidan dikim etkinliği çerçevesinde şehitlerinin hatırasını yaşatmak amacıyla ’Bir Fidan Bin Umut’ adına 500 adet fidan dikilmiştir” dedi.

Fidan dikimine, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.