Türkiye'nin tanınmış müzik isimlerinden biri olan Saatçi, hem müziğiyle hem de prodüksiyon çalışmalarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip. Gözaltı haberi, müzik dünyasında merakla karşılanırken, Ercan Saatçi'nin avukatları ve yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlarla" ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 79 kişi gözaltına alındı.

Ercan Saatçi Kimdir?

13 Mart 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Ercan Saatçi, Türk müziğinin önemli isimlerinden biridir. Müzik kariyerine erken yaşlarda başlayan Saatçi, mandolin, akordeon ve keman gibi farklı enstrümanları çalma yeteneğine sahiptir. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken okulun müzik grubunu kurarak müzikle tanışan Saatçi, bir yandan da çeşitli müzik yarışmalarına katıldı. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas bölümüne kaydolarak, müziksel eğitimine devam etti.

1990'lı yıllarda büyük bir çıkış yaparak, dönemin popüler gruplarından İzel-Çelik-Ercan'ı kurdu. Aynı dönemde TRT Eurovision finallerine katılma başarısı gösteren Ercan Saatçi, müzik kariyerinde önemli bir adım atmış oldu. 1990 yılında ise Grup Vitamin'i kurarak müzik dünyasına adım attı, fakat grup içinde yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Gökhan Semiz ile yollarını ayırdı.

Ercan Saatçi, kariyerinde birçok hit şarkıya imza atmış ve müzik prodüksiyonlarıyla da tanınmıştır. Hem solo kariyerinde hem de gruplarıyla müzikseverlere unutulmaz eserler sunmuştur.