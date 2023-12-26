İlçe Müftüsü Hüseyin Hacıfettahoğlu'nun yönettiği merasimde, Miya'ya, Allah'ın varlığı, birliği, iman ve İslam esasları hakkında bilgi verildi.

Miya, özgür iradesiyle İslam'ı seçtiğini belirterek kelime-i şehadeti söyleyip İslamiyeti kabul ettiğini ifade etti.



Şahitler eşliğinde yapılan törende, tekbirler eşliğinde salavatlar okundu. İmzalanan ihtida belgesi Miya’ya takdim edilirken, İlçe Müftüsü tarafından tebrik edilip İslamiyeti anlatan kitaplar hediye edildi.

Tören, duygu dolu anlara sahne oldu, ve Meryem’in müslüman olaması çevresinde sevinçle karşılandı.