TOGG, Türkiye’den sonra ilk kez yurt dışında satışa çıkıyor. Şirket, 29 Eylül itibarıyla Almanya’da her iki modeli için sipariş almaya başlayacak.

Bu kapsamda MÜSİAD Münih Şubesi, TOGG’un Königplatz’daki sergi alanını ziyaret etti. Ziyaret sırasında MÜSİAD Münih Diplomatik İlişkiler Sorumlusu Bülent Uçar, TOGG CEO Yardımcısı Çağ Günaçar’a çiçek takdim ederek Almanya’daki Türk toplumu adına teşekkürlerini iletti.

Bülent Uçar, görüşmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, “Sayın Günaçar’ın vizyoner yaklaşımı ve markanın geleceğine dair aktardığı bilgiler bizleri çok memnun etti” dedi. Ayrıca Abdullah Baki Avcı (Product Management), Uğur Dündar (Creative & Brand Communication Specialist) ve Hakan Özenen’e de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

MÜSİAD heyeti ziyaret sırasında yeni T10F modelinde test sürüşü deneyimi de yaşadı.

TOGG’un Almanya’daki başarısının ardından hedefinde İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın diğer önemli otomotiv pazarları bulunuyor.