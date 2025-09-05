Bakanlık koordinasyonunda 11 ilde yürütülen çalışmalar, 174 alanda ve 3 bin 481 şantiyede aralıksız devam ediyor. 200 bini aşkın mimar, mühendis ve işçi, gece gündüz çalışarak şehirleri yeniden ayağa kaldırıyor.

Günde 550 Konut Üretiliyor

Bakanlık verilerine göre, projeler en sağlam zeminlerde ve şehirlerin tarihi, kültürel dokusuna uygun şekilde hayata geçiriliyor. Saatte 23, günde ise 550 konut tamamlanıyor. Haziran ayından bu yana 54 bin 200 yeni konut daha bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmeye hazır hale getirildi.

300 Bininci Konut Malatya’da Teslim Edilecek

“Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla bugün Malatya’da büyük bir tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum’un da katılması bekleniyor.

Bakan Kurum paylaşımında, illere göre teslim edilecek konut sayılarını içeren bir grafiğe de yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Depremzede kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. Bugün 300 bininci konutumuzu teslim ediyoruz. Her bir aile için yeni bir başlangıç, yeni bir umut.”