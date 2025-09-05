Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katıldığı İstanbul’da Ağustos’ta gerçekleştirilen Afrika temalı 13. WCI Forum’unda Türkiye, “Afrika ile büyü, Türkiye ile kazan” diyerek 54 ülkeli Afrika kıtasına dost elini uzattı.

Türkiye’nin, Afrika ile ilişkilerinde Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri firmalarının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu’nun yıllardır süren gayretini unutmamak ve takdir etmek gerekiyor.

Ekovitrin dergisi, Utku Bengisu ile Afrika kıtası üzerine özel bir röportaj yaptı. Bengisu, Afrika’nın küresel ticaretin yeni adresi olduğuna dikkat çekiyor.

ZAFER HAFTASINDA

SAVUNMADA GRUR TABLOSU

Ağustos ayında gündemin yoğunluğuna göre işlenecek oldukça fazla konu vardı. Savunma sanayinde Çelik Kubbe ekipmanlarının envantere girmesi, ASELSAN Gölbaşı Yerleşi’nde bazı tesislerin açılışı ve Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temel atma töreni zafer haftasında bir gurur tablosu olarak öne çıktı. Ekovitrin savunma sanayinin bu başarısını sayfalarında en ince ayrıntılarıyla vermeye çalıştı.

Türkiye’nin ekonomide belki de en önemli konularından biri olan reel sektörün finansa erişememesi olayını derinlemesine işleyen Ekovitrin, kamu bankalarının yoğun çabalarına karşılık özel bankaların bu alanda ayak sürümelerini dosya yaptı. Yüksek kârlar yapan bankacılık sektörünün üreten sektöre finansman konusundaki zayıf desteğinin sebeplerini araştırdı.

Dergide işlenen diğer önemli konu da aileleri tehdit eden kumar illeti oldu. Özellikle sanal kumar konusunda ayrıntılara giren Ekovitrin, kumardan korunma yollarını gündeme getirdi.

Ekovitrin Eylül sayısında ayrıca; THY'nin AirEuropa ile anlaşması, otomotiv, enerji, tarım, sigorta, turizm, çelik sanayi, girişimcilik, lojistik ve gayrimenkul sektörleriyle ilgili dosyalar ve haberler yer alıyor.

KASA HER ZAMAN KAZANIR MI?

Ekovitrin yazarları Eylül ayında gündeme ışık tuttular.

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata editör köşesinde "Eylül de gel " başlığı altında ekonomi ve siyasette Eylül ayı gündemini değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu’nun 2 davasının ve ayrıca 15 Eylül’de CHP Genel kurul'a şaibe karışması ile ilgili davanın görüleceğine vurgu yaparak kararın "Mutlak Butlan" olarak neticelenmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP' nin başına "Kayyım" olarak gelme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Bilal Koçak, "Türkiye'nin Etkin Afrika Politikası" başlığını kullandığı yazısında Türkiye'nin Afrika politikalarındaki gelişmeleri aktardı. Tuba Saraçoğlu da "Küresel Ticaret Savaşları: 2026'da Ticaretin Geleceği" başlığıyla yazısında geleceğin ticaretine açılımlar yaptı. Sedat Yılmaz ekonominin sıcak gündemine el atarak "Para Bulunur Ama Üretim Gücü Her Zaman Bulunmaz" başlığıyla bankacılık sektörü ile reel sektörün ilişkilerini irdeledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu "Trump - Putin Yakınlaşması ve Rusya - Ukrayna Savaşı: Kalıcı Barış mı, Yeni Bir Kriz mi?" başlığıyla piyasalarında yakından takip ettiği Rusya - Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Yine İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman, "Görüşme, Tatbikat ve Silah Anlaşmaları: Batı Stratejisinde 'Kasa Her Zaman Kazanır' mı?" sorusuyla Trump - Putin arasında gerçekleşen Alaska zirvesinden çıkan sonuçları analiz etti. Prof. Dr. Hüseyin Selimler de "KKM'nin Ardından Türkiye Ekonomisi: Gelir Adaletsizliği, İstihdam ve Yapısal Reform" başlığıyla son ekonomik gelişmelere vurgu yaptı.

‘ENERJİ ARAMAK EGEMENLİK’TİR

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam da "Markalaşma ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Karşılıklı Köşe Bileşenlerinin Çarpımı" başlığıyla ihracat ve Turquality hakkında teknik bilgiler verdi. Restoranlarda fiyat değişimlerini yazan Ziya Şark Sofrası CEO'su Nihat Bingöl, yazısında "Ters Fiyat Sarmalı: Restoranlarda Yanlış Fiyatlama ve Kârlılık Çıkmazı" ifadesini kullandı. Yine Osman Ataman, "Enerji Aramak Egemenlik" başlığı ile Türkiye'nin enerji politikalarına farklı bir bakış getirdi.