Yelkenli teknedeki 79 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 79 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.