Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılan sekiz değerlendirmede de “AAA” notu alarak güçlü bir mali yapısı olduğunu kanıtladı. Ulusal ölçekteki uzun vadeli kredi notu alanında en yüksek derece olan “AAA” notu Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım yapılabilir seviyede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Harcamaların sürdürülebilirliği ve ayarlanabilirliği ile borç ve likidite sağlamlığı gibi ölçütlerde gösterilen başarı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte kredibilitesi en yüksek kurumlar arasındaki yerini korumasını sağladı.



Fitch Ratings’in bir değerlendirme unsuru sonucunda “bbb” seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile Türkiye’de, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilk sırada yer aldı.

Başkan Gürün; “Muğla’nın her kuruşuna sahip çıkıyoruz”

Güçlü ve disiplinli mali yapısı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten sekizinci kez en yüksek not olan “AAA” aldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hemşehrilerine en iyi hizmeti verirken Muğla’nın parasını da Muğla’ya yatırdıklarını ve her kuruşa söyledi. Başkan Gürün; “Muğla Büyükşehir Belediyemiz dünyanın en ciddi ve önemli kredi derecelendirme kuruluşundan sekiz defa en yüksek not olan “AAA” aldı. Güçlü mali yapısı, şeffaf, hesap verebilir anlayışla 10 yıldır Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olan Büyükşehir Belediyemiz yatırımlarını yaparken Muğla’nın parasının her kuruşunu korumaya da devam ediyor. Muğla’mızı ulusal ölçekte uzun vadeli kredi notunda lider yapmanın ve yatırımlarla bu şehre değer katmanın gururunu yaşıyoruz”