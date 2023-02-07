Yardım tırı Köyceğiz’den dualarla yola çıktı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar tıra yüklenerek dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Muğla Valiliği himayelerinde, Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasına Köyceğizliler büyük ilgi gösterdi. Köyceğiz’de Afet Yardım Toplama Merkezi olarak belirlenen Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde depremzedeler için ihtiyaç malzemeleri toplandı. Toplanan malzemelerin paketlenmesi ve araca yüklenecek hale getirilmesinde ve TIR’a yüklenmesinde gönüllü vatandaşlar, kurum müdürleri ve çeşitli kurumlardan görevlendirilenler canla başla çalıştı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak yardım tırı yüklenip hareket edinceye kadar toplama merkezinden ayrılmadı. Yardım tırı, Kaymakam Maslak, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla, Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz’ün yaptırdığı dualarla deprem bölgesine uğurlandı. Kaymakam Maslak; “Tır şoförüne hayırlı yolculuklar dilerim. Köyceğizlilerin topladığı malzemeler depremzedelere bir an önce ulaşsın, az da olsa dertlerine derman olsun. Köyceğiz’den birinci yardım aracını gönderdik. Vatandaşlar yardım toplamaya devam ediyor. Toplanan yardımın durumuna göre ikinci araç hazırlanacak. Birlik ve beraberlik örneği gösteren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.