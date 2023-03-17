Vali Tavlı’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’ici yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, “Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümünü büyük bir gururla idrak ediyor; Çanakkale destanının tüm kahramanlarını saygıyla, minnetle, rahmetle yad ediyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin üstün fedakarlıkları, inanç ve azmiyle Çanakkale’de elde edilen eşsiz başarı Türk ve dünya tarihinde unutulmaz bir iz bırakmış, vatanın bölünmez bütünlüğü, bağımsız ve hür yaşama onuru için canlarını feda eden yüzbinlerce kahraman Türk evladı “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe nakşetmiştir. 108. yıl önce olduğu gibi bugünde, ecdadımızın yadigarı olan vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini canımızdan değerli görerek savunacak, istikbalimizden asla taviz vermeyeceğiz. Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı gibi destansı mücadelelerin ve büyük fedakarlıkların üzerine inşa edilen Cumhuriyetimizi de sonsuza dek koruyacağız. Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın her köşesinden gelerek Çanakkale’de destan yazan fedakâr ecdadımızı, kahraman Mehmetçiğimizi, vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.