Vali Tavlı, Milas’ta depremzedelerle iftar yaptı

Muğla Valisi Orhan Tavlı depremden etkilenen illerden Muğla’ya gelen ve Milas ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrenci yurdunda misafir edilen vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Vali Orhan Tavlı depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına, afetzedelere ve aziz milletimize geçmiş olsun dileğinde bulundu. Devletin tüm gücü ile vatandaşın yanında olduğunu, devletin gücü, milletin desteği sayesinde kısa sürede yaraların sarılmaya başlandığını söyleyen Vali Orhan Tavlı, “Hep yanınızda, hizmetinizde olacağız. Burada kaldığınız sürece sizin rahat edebilmeniz için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz” dedi.

İftar programına katılan depremzede vatandaşlar, Muğla’ya ve Milas’a geldikleri günden itibaren Vali Orhan Tavlı ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin kendilerini yalnız bırakmadıklarını ve desteklerini her zaman hissettirdiklerini söyleyerek teşekkür ettilr. Depremlerden etkilenen 11 ilden gelen 266 depremzedenin misafir olduğu yurtta şimdiye kadar 377 depremzede konakladı.

Misafirler, konaklamanın yanı sıra yemek, internet, sosyal market, revir, oyun alanı, temizlik, çamaşırhane, psikososyal destek, psikolojik destek, manevi danışman, bay ve bayan kuaför, kreş ve anasınıfı gibi birçok hizmetten de yararlanıyor.

Depremzede vatandaşlarımız ile çocukları için eğitici öğretici, aynı zamanda eğlenceli Ahşap, Taş Boyama Kursu, Sepet Örme Kursu, Futbol, Voleybol Kursu, İngilizce Kursu, Kur’an Kursu ve Satranç Kursu gibi kurslar ve aktiviteler de bulunuyor.