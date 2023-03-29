Üreten köylüye sulama desteği

Verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla’da, tarımı desteklemek için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulama kanalları bakım, onarımı ve temizliği konusunda da üreticilere destek oluyor. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da üreticilerin mağdur olmaması ve üretime devam etmeleri için Büyükşehir Belediyesi il genelinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Muğla genelinde 143 mahallede tarımsal sulama kanallarında temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı içinde Muğla ilinde bulunan sulama tesislerinde Kavaklıdere, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Seydikemer, Ula ve Yatağan’da bulunan sulama kanallarında bakım onarım çalışması, kanal temizliği çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar çerçevesinde 2022 yılı içinde toplam 222 bin 952 metre kanal temizliği ve 5 bin 155 metre sulama kanalı bakım ve onarımı yapılarak üreticiye destek olundu.