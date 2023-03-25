TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 - Kocaelispor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, konuk ettiği Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, konuk ettiği Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Tayfun’un ceza alanına ortaladığı topu Samed yakından vurdu. Ubeyd gole izin vermedi
51. dakikada Samed’in ceza alanı dışından savurduğu şutu, kaleci Ubeyd, kornere tokatladı.
78. dakikada sol kanattan gelen ortaya ceza sahası içinde Okan’ın sert vuruşunda kaleci Ubeyd, topu oyun alanına çeldi. Dönen topu Okan
penaltı noktasına indirirken, Beykan karambolde yaptığı sert şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Süleyman Bahadır x, Ramazan Ufuk Avdaş x, Bedirhan Soydemir x
Fethiyespor: Übeyd Adıyaman xx, Doğan Can Kılıç xxx, Rıdvan Türk xxx (Onut Taha dk. 75 xx), İlyas Yılmazer xxx, Sezer Özmen xxx, Azad Filiz xxx, Selçuk Alibaz xx (Oktay Balcı dk. 83 ?) , Berkay Samancı xx (Selimcan dk. 75 xx), Ali Ceylan xx (Burak Özduman dk. 83 ?), Murat Yılmaz x, Aykut Uluç x (Umut Sönmez dk. 90 ?)
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Alihan Kubalas xx, Yalçın Kılınç xx, Cem Ekinci xx (İlyas Kubilay dk. 65 xx), Yusuf Cihat Çelik xx (Beykan Şimşek dk. 32 xx (Diogo dk. 84 ?), Okan Eken xx, Tayfun Aydoğan xxx, Emre Nefiz xx (Mert Çölgeçen dk. 46 xx), Atila Turan xx, Mehmet Yılmaz xxx, Samed Ali Kaya xx (Cengizhan dk. 84 ?)
Gol: Beykan Şimşek (dk. 78) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, İsmet Yumakoğulları (Kocaelispor), Selçuk Alibaz, Murat Yılmaz (Fethiyespor)