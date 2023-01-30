Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Tematik Kış Psikoloji Kampı, Muğla’nın ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kış kampları, bu yıl on gerçekleşecek kamplarda farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, ilgilerini çeken temalarla ilgili pek çok değerli isimle bir araya gelme ve bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı bulacak. Bu çerçevede düzenlenen Psikolojik Kampı’na ise Muğla ev sahipliği yapacak. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek olan Tematik Kış Kampı, düzenlenen açılış töreni Muğla Turgutreis Öğrenci Yurdu’nda başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında barınan Türkiye’nin farklı illerinden gelen 142 öğrencinin katılımıyla Psikoloji Kış Kampı Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş’ın açılış konuşması ile başladı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, açılış konuşmasında, “Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Kış Kampı’na hoş geldiniz. Muğla ilimizde psikolojik tema ile gençlerimize hizmet etmeye çalışacağız. Muğla’nın bütün güzellikleri ile sizleri buluşturmak en büyük arzumuz ve hedefimiz olacaktır. 5 gün boyunca sürecek olan kampın temasına uygun alanında uzman kişiler ile sizleri bir araya getireceğiz. Konuşmacıların bilgilerinden ve tecrübelerinden istifade etmenizi sağlayacağız. Yapılacak gezilerle Muğla’nın tarihi ve doğasını tanıma imkanı bulacaksınız. Güne sabah sporu ile başlayacak olan siz gençler, masa tenisi, dart turnuvası, bilgi yarışması, sinema gecesi gibi çeşitli etkinliklere katılarak, şehitlik ziyareti ve şehit aileleriyle yemek programında bir araya geleceksiniz. Programda siz gençler, Akyaka Azmak Turu, Yatağan Stratonikeia Antik Şehri, Bodrum Antik Tiyatro, Su Altı Merkezi ve Şehir Merkezini gezerek Muğla’nın tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacaksınız” dedi.

30 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Tematik Kış Kampı’na alanında uzman, Prof. Dr. Yavuz Selvi, Mürşit Ekmel Aybek, Dr. Faruk Öndağ, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert, Akın Kongur, Abdülaziz Yılmaz, Prof. Dr. Bayram Ufuk Şakul, Prof. Dr. Ali Tan ve Prof. Dr. Erol Göka konuk olacak.