Otaca’da şehitler dualarla yâd edildi

Ortaca ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü programı Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda gerçekleşti. Törenin ardından İlçe protokolü tarafından şehitlik ziyareti gerçekleşti. Ortaca’lı şehit Ünal Daka’nın mezarına protokol tarafından çiçek bırakıp dua edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı Ortaca Atatürk Ortaokulunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Çanakkale Zaferi konulu video gösterimi, Koca Yusuf şiiri, oratoryo, koro, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve Çanakkale Geçilmez konulu video ile son buldu.

Programa Ortaca Kaymakamımız Meral Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Ortaca Belediye Başkan Vekili Ahmet Orhan, Garnizon Komutanı Albay Halil Gökçe, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.