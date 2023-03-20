Ortaca’nın kırsal mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışması

Muğla’nın Ortaca ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce ilçe genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmasında Gökbel Mahallesi Kışla Mevki, Arıkbaşı Mahallesi 110. Cadde, Sarıgerme Mahallesi Pisilis Caddesi, Sarıgerme Mahallesi 2068. Sokak, Sarıgerme Mahallesi 2064. Sokak ve Gökbel Mahallesi Hayıtlıöz Mevkinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Sevdamız Ortaca diyerek hizmetlerine talip olduğumuz vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda seyredebilmeleri için ekiplerimiz aralıksız olarak çalışıyor. Merkez ve kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın talepleri doğrulusunda ve ihtiyaç duyulan yollarda hem bakım, hem onarım, hem de yapım çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek” dedi.