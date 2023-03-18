Ortaca zabıtası hem denetim yaptı, hem imsakiye dağıttı

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetimler arttırıldı.

Ortaca Belediyesi’nin zabıta Ekipleri Ortaca sebze ve tuhafiye pazaryerinde fiyat etiketi ve genel kontrolü gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ayrıca Belediye tarafından 2 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle hem vatandaşlara, hem de esnaflara 2023 yılı İmsakiye dağıtımı yaptı.

Ortaca belediyesinden yapılan açıklamada, “2023 yılı imsakiye takvimini Ortaca Belediyemiz, Ortaca Zabıta bürosu ve Dalyan Zabıta bürosundan temin edebilirsiniz” denildi.