Ortaca Dalyan’a YİKOB destekli yatırım

Ortaca’nın Dalyan Mahallesinde Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından maddi destek sağlanarak yapılacak alt ve üst yapı çalışmaları alanlarında inceleme gerçekleştirildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Ali Haydar İstemihan, Belediye Başkan Yardımcıları Fedayi Kılıç, Bülent Öztürk ve Fen İşleri Müdürü Fahri Kaya yapılacak yatırım bölgelerini incelediler.

Ortaca Dalyan Mahallesi Şavkar, Emin Tezcan, Rodoslu Yaşar Sünger, Şerif Efendi, 121. 108. 115. Sokakların alt yapı ve üstyapı çalışmaları ile eski Tariş Pamuk Deposu ve eski Jandarma Karakol Binası restorasyon çalışmaları Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünce sağlanan maddi kaynak ile yapılacak.