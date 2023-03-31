Okul sporları gençler bilek güreşi Muğla’da yapıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Erkek-Kız Bilek Güreşi Grup Müsabakalar Muğla’da sona erdi.

Menteşe Atatürk Spor Salonunda 10 İlden 350 sporcunun katıldığı müsabakalar 30 Mart Perşembe günü açılış töreni ile başladı. Afyon, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Muğla, Manisa ve Uşak illerinden gelen 350 sporcunun katılımıyla sona eren müsabakalar sonunda kategorilerinde 1. ve 2. olan sporcular 25-26 Mayıs 2023 tarihinde Erzurum’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bilek güreşi sporcularımızı ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. 2 gün boyunca süren müsabakalar çekişmeli anlara sahne oldu. Grup müsabakalarına katılan tüm sporculara teşekkür ediyor dereceye girerek Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanan sporculara başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Törene, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı, idareciler, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı.