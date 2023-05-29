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Muğla’nın iç kesimlerine dolu, sel, su baskını uyarısı
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ TARAFINDAN SALI GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN MUĞLA’NIN İÇ KESİMLERİNE ŞİDDETLİ YAĞIŞ, DOLU VE ANİ SEL BASKINI UYARISINDA BULUNDU.
MUĞLA 29.05.2023, 18:52
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Salı günü öğle saatlerinden itibaren Muğla’nın iç kesimlerine şiddetli yağış, dolu ve ani sel baskını uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren Muğla’nın iç kesimlerinde (Muğla Merkez, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Dalaman, Köyceğiz) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.