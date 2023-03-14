Muğla’da Tıp Bayramı’nda ’Sağlık Emekçileri’ heykeli açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ’Sağlık Emekçileri’ heykeli açılışı yapıldı.

Pandemi ve depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anıldığı açılış, Menteşe ilçesi Yalçın İnan Parkı’nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum. Özellikle pandemide ve deprem sürecinde sağlık çalışanlarımızın önemini gördük. Deprem bölgesinde giderek askeri gemide görev yapan sağlıkçılarımızın çalışmalarını yakından izledik. Onlara gereken değer, Türkiye’de verilmiyor. Fakat Muğla’da sağlık çalışanlarına verilen önemi görüyoruz. Başkanımız Osman Gürün’e bu heykel için teşekkür ediyorum. Sağlıkçılarımızın hiçbir zaman hakkı ödenmeyecek" diye konuştu.

Covid-19 salgını döneminde Türkiye’de 557 hekimin hayatını kaybettiğini hatırlatan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Muğla’da da önemli kayıplara neden oldu. Türkiye’de 557 hekimi kaybettik. Bu hekimlerin yetişmesi kolay olmadı. Onlar, maalesef kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Ben 1972 yılında mezun oldum. Bu süreçte sağlık sektörü layık olduğu değeri göremedi. Bundan toplumun ne kadar zarar gördüğüne bakılmalı ve sağlık çalışanlarına gerekli değer verilmeli" dedi.

Başkan Gürün, "Hekimle hasta arasındaki ilişki çok önemli. İnsanı sevmeyenin hekimliği yapabilmesi mümkün değil. Ama hekimlerin de sevilmeye ihtiyaçları var. Onları sevelim, ihtiyaçlarına bakalım. Problemlerini dinleyelim. Onlardan en iyi sağlık hizmetini alalım" şeklinde konuştu.

Sevginin tüm problemlerin çözümünde önemli bir aktör olduğunu kaydeden Gürün, "Birbirimizi sevelim arkadaşlar. Sevgiye ihtiyacımız var. Sevgi, büyük problemlerin çözümünde önemli bir aktör oluyor. Anma için bir şey yapmak istedik. Heykel yapalım ve kalsın istedik. Bazı kişiler ölümleri ile de topluma mesaj verir. Heykeli, belediyemizin heykeltıraşı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz birtakım doğa olayları ile her zaman karşılaşacağız. Önemli olan, hep birlikte ortak kaygı ve sevgiyle çözüm bulmaya çalışmamız. Bunu başarabilirsek, ülkemizin geleceğini çok parlak görüyorum. Sivri dilimizi bırakalım. İnsanlara umut ve sevgi aşılayalım" ifadelerini kullandı.