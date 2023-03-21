Muğla’da depremzedelere anlamlı proje

Muğla’da “Kardeş olalım mı” projesi çerçevesinde 30 depremzede kadın, Morpedal Kadın Derneği üyesi 30 kadın ile kardeş oldu.

Muğla’da, Morpedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından depremzede kadınlarla dayanışma hedefiyle “Kardeş olalım mı” projesi başlatıldı. Projenin açılışı Menteşe ilçesindeki Kışla Bisiklet Parkında, KYK Turgutreis Yurdu’nda kalan 30 depremzede kadının katılımıyla yapıldı. Dernek üyelerince proje hakkında bilgilendirilen depremzede kadınlar, daha sonra sevgi çemberi oluşturdu. Gözleri bağlanan dernek üyesi kadınlar, sevgi çemberi içerisinde kendi etraflarında döndükten sonra gözleri kapalı şekilde bir depremzedeyi kendilerine kardeş olarak seçti.

Dernek Başkanı Yasemin Duygulu, projeye dernek üyesi kadınlar ve depremzede kadınlar arasında birebir dayanışmayı hedeflediklerini söyledi. Deprem felaketi üzerinden 43 gün geçtiğini hatırlatan Duygulu, “Kardeş olalım mı?” projesinin yaşanan felaket nedeniyle derneğin 6’ncı yıl sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getirdi.

Duygulu, projenin amacının deprem felaketini yaşayan ve Muğla’da konuk olarak kalan kadınlara nefes alacakları bir ortam sağlamak olduğunu belirterek, “Morpedal’daki kız kardeşlik felsefi içine onları da almak istiyoruz. Bu anlamda çok keyifli bir proje olacak. Deprem sonrası yardım toplayarak alimizden geleni yaptık ama önemli olan sonrasında içimizde açılan yaraları hep birlikte onarmak ve birbirimize iyi gelmek” dedi.

30 üyenin gözü kapalı olarak 30 kız kardeş seçtiğini dile getiren Duygulu, şöyle devam etti: “Çünkü bizim için kim olduğu, kaç yaşında olduğu hiç önemli değil. Bugün burada herkesin çok keyif aldığını görüp biz de çok mutlu olduk. Salı ve Cuma günleri bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen kardeşlerimizi konuk edeceğiz. Onlarla sohbet edeceğiz. Onları tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Bisikletin o iyileştirici gücünden faydalanacağız. Beraber sinemaya gideceğiz, dertleşeceğiz, piknik yapacağız. Burada kaldıkları sürece onlara gerçek anlamda kardeşlik etmeyi hedefliyoruz”

60 yaşındaki depremzede Sevim Köni ise etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Proje sayesinde yeni bir çevresi olduğunu anlatan Köni, “İyi ki geldim. Çevrem ve arkadaşlarım oldu. Çok memnunum. Yapabilirsem bisiklet süreceğim. Daha önce biliyordum ama unutmamışsam tekrar bisiklet süreceğim” diye konuştu.

Hatay’da deprem felaketini yaşayan 16 yaşındaki Açilya Kürek de ilk olarak İzmir’e gideceklerini, ancak Muğla’dan kendilerine çok yardım yapıldığı için Muğla’ya geldiklerini aktardı. Kürek, “İyi ki buraya gelmişiz. İnsanlar çok yardımsever ve tatlı. Dernek bizim için etkinlikler düzenledi. İyi ki katılmışım. Keriman isimli bir kardeşim oldu. Çok mutluyum. Umarım bisiklet sürmeyi öğrenebilirim. Umarım daha daha güzel günlerimiz olur” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda dernek üyesi kadınlarla depremzede kadınlar, ikramlar eşliğinde sohbet etti.