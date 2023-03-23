Muğla’da depremzede çocuklara bisiklet eğitimi

Muğla’da bisiklet kullanmayı bilmeyen depremzede çocuklara, gönüllü olarak eğitim verilirken, bisikletlerin üzerinde heyecanlı oldukları görülen çocukların, mutlulukları dikkat çekiyor.

Muğla Gençlik Spor ile Sağlık Müdürlükleri, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Bisiklet Derneği iş birliğinde Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen çocukların moral-motivasyonlarının artırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’deki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait Turgutreis Öğrenci Yurdu’nda kalan 93 depremzede çocuklar için güvenli bisiklet kullanımı ve bisiklet kullanmayı öğrenme eğitimi veriliyor. Pazartesi ve çarşamba günü birer saat düzenlenen eğitimler, Nisan ayının son haftasında sona erecek.

Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Muzaffer Atlı, kurumlarla iş birliği içinde yapılan eğitimin amacının çocukların erken yaşta güvenli bisiklet sürmeyi öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirtip, "Yurtta kalan 93 anaokulu öğrencimizin rehabilitasyon çalışmalarına az da olsa bir katkıda bulunmak istedik. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri çocuklarımızın yüzündeki güzel gülümsemeler bizler için büyük mutluluk" dedi.