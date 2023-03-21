Muğla Ziraat Odaları il kongresi yapıldı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan Muğla Ziraat Odaları il kongresinde genel merkez delegeleri yapılan seçim ile belirlendi.

Muğla’daki Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Milas ve Bodrum Ziraat Odalarından temsilcilerin katıldığı kongrenin divan başkanlığını Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş yaptı. Kongrenin açılışında Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın hayırlı olsun mesajı okundu.

Kongrede söz alan üyeler, Bakanlık tarafından yapılan desteklemeler ile ilgili prosedürlerin fazla olması nedeniyle başvuruların az olduğunu ve prosedürlerin azaltılması, yapılacak projeler için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mühendislerinden yararlanılmasını, GES projelerinde sorunlar yaşanıldığını ve bu sorunların çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Muğla’daki 11 Ziraat Odasından Ankara’da Mayıs ayında yapılacak Genel Başkan seçimlerinde oy kullanacak 4 delege belirlenmesi için oylamaya geçildi. Tek liste ile gidilen oylamada Genel merkez delegeliğine Menteş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit ve Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık seçildi.