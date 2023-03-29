Muğla Ege yıldızları takıma milli oyuncuyu dahil etti

Ege Yıldızları Muğla Hokey takımı 17 yaşındaki Milli takım oyucusu Esra Demirci’yi kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde mücadele eden Muğla Menteşe ilçesinin takımı Ege Yıldızları Spor Kulübü dış transferde geçen yıl Konya Hisar Spor Kulübü forması giyen 17 yaşındaki Milli oyuncu Esra Demirci’yi kadrosuna dahil etti.

2022 yılında Avrupa üçüncüsü olan U16 Kadın Hokey Türk milli takım sporcusu kanat mevkiinde forma giyen Esra Demirci Muğla hokey takımı Ege yıldızları takımında yerini aldı.

Transfer ile ilgili konuşan kulüp başkanı Serkan Şen, “Süper Ligde her mevkii de en iyi oyuncuları yetiştirme şansımız bulunmuyor muhakkak bazı pozisyonlarda transfer yapmanız gerekiyor Konya Hisar Spor Kulübü Başkanı Arslan Sami Şen’e bu konuda teşekkür ediyoruz bizlere oyuncu desteğinde bulundu. Süper Lig öncesi 1-2 mevkiye daha transfer yapacağız. 4 Nisan tarihinde Alanya’ya hareket ediyoruz inşallah başarılı olarak Muğla’ya döneriz “diye konuştu.