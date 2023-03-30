Motoryat fırtınada battı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün etkili olan fırtınada batan bir motoryat, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bodrum’da kuzeybatı yönünden esen fırtına, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına, özelikle denizcilere zor anlar yaşattı. Koylara sığınan bazı teknelerin tentelerinin yırtıldığı öğrenildi. Yalıkavak’ta fırtınada rıhtıma vuran yaklaşık 10 metre uzunluğundaki motoryat, su alarak battı. Ağır hasar alan motoryat, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Fırtınada zor anlar yaşadıklarını anlatan denizciler, "Fırtınada koylara sığındık ama oralarda zor anlar yaşadık, tenteler yırtıldı. 5 dakika boyunca 45-50 knot hızda bastı, teknelerimizi sürüklendi. Biz fırtınayı atlattık ama batan motoryat atlatamamış. Şimdi vinçle kurtarıyorlar" dedi.