Menteşe’de lise öğrencilerine yönelik mobil oyun geliştirme eğitimi başlıyor

Menteşe Belediyesi Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi’nde Lise Grubu öğrencileri için verilecek olan Pixel Art tasarım programı eğitimi ve 2D Unity oyun geliştirme eğitimlerine başvurular 20 Mart’ta başlıyor.

Çocuk Bilim Parkı ile Robotik ve Kodlama Merkezinin gençleri bilimle, yazılımla ve teknolojik vizyonla tanıştırmak için çok önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çocuklarımızın bilimden, yazılımdan ve teknolojik gelişmelerden uzakta kalmamaları adına hizmete açtığımız Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezimizdeki eğitimlerimiz devam ediyor. Bu çerçevede daha önce dijital oyun kodlama ve tasarım eğitimleri vermiştik. Çocuklarımızı; teknolojiyi takip eden, yazılım tecrübesi olan donanımlı bireyler olarak yetiştirmek adına şimdi de tasarım programı ve oyun geliştirme kurslarımız başlıyor” dedi.

Lise grubundaki 14 - 17 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik ücretsiz olarak verilecek eğitimlere başvurmak isteyenler 20 - 31 Mart tarihleri arasında Menteşe Belediyesinin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecekler.

Kontenjanla sınırlı olan ve toplam 2 ay sürecek eğitimler, 1 Nisan tarihinde 2 grup halinde başlayacak.